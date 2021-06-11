Минкульт отказал в прокате победителю «Берлинале» из-за пропаганды порнографии

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверению фильму «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Минкульт обнаружил в картине-победителе Берлинале-2021 материалы, пропагандирующие порнографию. В министерстве заявили, что содержание ленты не соответствует российскому законодательству.

Лучший проект Берлинале был снят во время карантина. Сатирическая драма рассказывает историю школьной учительницы Эми, чьи домашние интимные ролики попадают в сеть. В итоге карьера главной героини находится под угрозой. Создатель фильма Жуде не впервые становится лауреатом фестиваля. В 2015 году он выиграл приз за режиссуру ленты «Браво!».

71-й Берлинский фестиваль прошел с 1 по 5 марта в онлайн-формате — в это время состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине организовали показы фильмов-участников.