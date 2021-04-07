«Артдокфест» отменил показ второго фильма о Чечне за неделю

Фестиваль документального кино «Артдокфест» отменил показ второго фильма за неделю. Об этом сообщил один из организаторов фестиваля Виталий Манский в Facebook.

Речь идет о фильме «Доазув» («Граница»). Лента рассказывает о протестах, последовавших после соглашения о передаче части ингушских земель Чечне. Манский отметил, что первоначально картину планировали показывать на фестивале в декабре 2020 года, и тогда бы показ «был абсолютно легален и законен».

В январе текущего года режиссер фильма Марьяна Калмыкова подала в Минкульт заявку на получение прокатного удостоверения, однако ей отказали. В ведомстве решили, что произведение «содержит материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». По словам организатора фестиваля, он узнал об этом только во вторник, 6 апреля.

В понедельник, 5 апреля стало известно, что руководство фестиваля решило отменить премьеру документального фильма о гее из Чечни «Тихий голос» после того, как все билеты на сеанс выкупили с одной банковской карты. В «Артдокфесте» также рассказали о неизвестном мужчине, который «очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ».