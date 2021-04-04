Полиция и Роспотребнадзор опечатали кинозалы «Артдокфеста»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали кинозалы. Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице в социальной сети Facebook.

По их информации, показ фильма «Расторгуев» в петербургском Доме кино состоялся, а сеанс в 21.00 — уже нет. «Сейчас два зала Дома кино, в которых должен был проходить наш фестиваль, опечатаны Роспотребнадзором. Остальные работают штатно», — написали организаторы. По их словам, мероприятие пытался сорвать «небезызвестный Тимур Булатов (Исаев)» — известный активист, которого называют «борцом с геями».

Продюсер фестиваля Евгений Гиндилис и куратор программ Тамара Ларина в интервью телеканалу «Дождь» рассказали, что сотрудники Роспотребнадзора и полиции пришли с намерением досмотреть зал на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Гиндилис связал приход сотрудников полиции с давлением на фестиваль, а его целью — ограничение работы. Организаторы планируют открыть показы «Артдокфеста» в Открытой киностудии Лендок в воскресенье, 4 апреля.

Власти Санкт-Петербурга с 12 февраля увеличили допустимую заполняемость кинотеатров, театральных и концертных залов с 50 до 75 процентов. На спортивные мероприятия будут допускаться до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.