В Петербурге отменили ограничение на ночную работу баров

Власти Санкт-Петербурга отменили ограничение на работу баров ночью, введенное из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РИА Новости.

Согласно действующим с 30 января правилам, заведения общественного питания за исключением фуд-кортов могут работать круглосуточно.

Помимо этого, городские власти разрешили открыть океанариумы и аквапарки. Также могут возобновить работу музеи, выставки, театры, ледовые катки.

Заполняемость спортивных объектов не может превышать 50 процентов от вместимости арен. При этом, общее число зрителей не должно превышать 15 тысяч человек.

В период новогодних праздников в Петербурге действовали более жесткие ограничения на работу заведений общественного питания. Функционировали только службы доставки и обслуживание на вынос, а также не прекращалась работа производственных столовых и пунктов питания в аэропорту, на вокзалах и заправках. Примерно сотне заведений разрешили установить зимние террасы.