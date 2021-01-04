В Петербурге возобновили работу бары и рестораны

Кафе, бары и рестораны Санкт-Петербурга в понедельник, 4 января, возобновили работу после пятидневного перерыва, сообщили РИА Новости в городской администрации.

«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00», — указали в пресс-службе, добавив, что сохраняется запрет на работу общепита в ночное время.

В городе продолжает действовать запрет на работу кафе в фуд-кортах и торговых центрах.

Временные ограничения на работу заведений общественного питания были введены губернатором Александром Бегловым в преддверии новогодних праздников для борьбы с распространением коронавируса. Были разрешены только службы доставки и обслуживание на вынос, а также работа производственных столовых и пунктов питания в аэропорту, на вокзалах и заправках. Примерно сотне заведений разрешили установить зимние террасы.

До 10 января в Петербурге будут закрыты Ленинградский зоопарк, музеи, театры, нет доступа к выставкам и концертам. Запрещены мероприятия численностью более 50 человек, туристические и экскурсионные поездки на автобусе. Усилены мероприятия по дезинфекции рабочих помещений, торговых точек, такси, общественного транспорта, вокзалов, аэропорта.