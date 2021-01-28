В Петербурге заговорили о снятии ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге допустили поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Губернатор города Александр Беглов анонсировал такую возможность в эфире телеканала 78.

«Буквально завтра мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы», — пояснил градоначальник.

По его словам, в Северной столице удалось добиться сокращения темпов распространения болезни — благодаря дисциплине горожан и ограничительным мерам. В то же время губернатор подчеркнул, что расслабляться еще рано, и призвал граждан продолжать носить маски и избегать мест массового скопления людей. Также Беглов отметил необходимость увеличить объем вакцинации населения.

В Петербурге вводили дополнительные ограничения на новогодние праздники. Так, на каникулах все кафе и рестораны были закрыты, также не работали для посетителей Ленинградский зоопарк, музеи и театры, не проводились выставки и концерты.

25 января президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».