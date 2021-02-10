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В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга ослабили ряд коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

С 12 февраля в Петербурге возобновят работу фуд-корты. Заведения будут обязаны соблюдать правила безопасности и обслуживать не более 50 процентов столов. Помимо этого, с пятницы будет увеличена допустимая заполняемость кинотеатров, театральных и концертных залов с 50 до 75 процентов. На спортивные мероприятия также будет допускаться до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.

29 января власти Санкт-Петербурга отменили ограничение на работу баров ночью, новые правила начали действовать с 30 января. Также разрешено открыть океанариумы и аквапарки, музеи, выставки, театры и катки.

В Санкт-Петербурге вводили дополнительные ограничения на новогодние праздники. Так, на каникулах все кафе и рестораны были закрыты, также не работали для посетителей Ленинградский зоопарк, музеи и театры, не проводились выставки и концерты.

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