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Власти Петербурга назвали сроки дальнейшего снятия ограничений

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Санкт-Петербурге, возможно к концу февраля. Такие сроки назвал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает РИА Новости.

Власти будут основываться на на рекомендациях Роспотребнадзора, уточнил Ситов.

29 января власти Санкт-Петербурга отменили ограничение на работу баров ночью, новые правила начали действовать с 30 января. Также разрешено открыть океанариумы и аквапарки, музеи, выставки, театры и катки.

При этом заполняемость спортивных объектов не может превышать 50 процентов от вместимости арен, а общее число зрителей не должно превышать 15 тысяч человек. Как уточняет РИА Новости, для проведения мероприятий численностью более 50 человек нужно согласование с соответствующим органом исполнительной власти в зависимости от направленности мероприятия.

В Санкт-Петербурге вводили дополнительные ограничения на новогодние праздники. Так, на каникулах все кафе и рестораны были закрыты, также не работали для посетителей Ленинградский зоопарк, музеи и театры, не проводились выставки и концерты.

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