«Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни после угроз

Фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни «Тихий голос» после угроз. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Премьера картины должна была состояться в понедельник, 5 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь». Отмечается, что вместо нее будет показана лента Ксении Охапкиной «Бессмертный». Режиссер и основатель «Артдокфеста» Виталий Манский объяснил, что руководство фестиваля вынуждено было отменить показ «под давлением обстоятельств».

Ранее Манский говорил радиостанции «Эхо Москвы», что в Москве билеты на оба показа фильма «Тихий голос» одновременно выкупили одной банковской картой. Кинематографист также рассказал, что 4 апреля его попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, который «очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ».

«Мы сказали, что это сделать невозможно, и мы это делать не будем. И уже ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма», — сообщил Манский. Режиссер предположил, что билеты могли выкупить намеренно, чтобы зрители не смогли попасть на фильм.

В воскресенье, 4 апреля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие «Артдокфеста» и опечатали кинозалы. Продюсер мероприятия Евгений Гиндилис связал приход правоохранителей с давлением на фестиваль.