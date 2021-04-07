Милонов пожаловался ФСБ на фильм про гея из Чечни

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался директору ФСБ Александру Бортникову на фильм про гея из Чечни «Тихий голос» и попросил призвать к ответственности организаторов фестиваля документального кино «Артдокфест» за экстремизм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на запрос парламентария.

«Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды», — убежден Милонов.

Он отметил, что организаторы «Артдокфеста» пользуются «щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур» и якобы уже были замечены в показе экстремистских фильмов. По мнению парламентария, их можно привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса: 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 282.1 («Организация экстремистского сообщества») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности»).

Ранее «Тихий голос» сняли с показа на фестивале «Артдокфест» из-за угроз. Премьера картины должна была состояться в понедельник, 5 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь». Вместо нее решили показать фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный». Режиссер и основатель «Артдокфеста» Виталий Манский объяснил, что руководство фестиваля вынуждено было отменить показ «под давлением обстоятельств».