Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya). Ролик появился на YouTube-канале компании HBO.

В описании уточняется, что лента рассказывает о группе активистов, которые рискуют своей жизнью и борются с репрессиями в отношении представителей ЛГБТ, проживающих на территории республики. Картину снял американский режиссер Дэвид Франс. Премьера на канале состоится 30 июня. Ранее фильм показали на «Сандэнсе» и Берлинском кинофестивале.

Как сообщает Telegram-канал «Двач», в трейлере и в самой картине лица всех ЛГБТ-беженцев были изменены при помощи нейросети. Лица актеров были наложены на лица настоящих героев ленты.

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