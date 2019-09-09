Чеченских артистов задержали на две недели за их песни

Двое чеченских певцов, братья Аюб и Асхаб Вахараговы, были задержаны РОВД Гудермеса за исполнение песен «сомнительного содержания». Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «Кавказ. Реалии».

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова объяснила задержание проведением воспитательной беседы. По ее словам, певцы «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры Чеченской республики, о недопустимости подобного репертуара».

При этом, как утверждает источник издания, задержание артистов было произведено еще две недели назад в селе Ойсхара. Все это время Вахараговы находились в РОВД без предъявления обвинений. По утверждению Саратовой, никаких других мер, кроме воспитательных, к братьям не применялось.

Позднее в разговоре с радио «Говорит Москва» Саратова уточнила, что Вахараговы уже отпущены из Гудермесского РОВД.

С критикой творчества Аюба Вахарагова и других местных артистов в июле выступил министр культуры Чечни Ходж-Бауди Дааев, заявивший о том, что чеченские песни могут «идти в народ» только после одобрения специального экспертного комитета. Певец в ответ пообещал с этого дня «больше не петь».

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