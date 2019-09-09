Кадыров объяснил нелюбовь Запада к нему

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему он фигурирует в санкционных списках стран Запада. Соответствующее заявление чеченский лидер сделал в прямом эфире в Instagram, сообщает «Чечня сегодня».

«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру», — отметил Кадыров.

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Он добавил, что гордится своим нахождением под западными санкциями. «Это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость», — подчеркнул чеченский лидер.

По словам Кадырова, Европу он посещал лишь один раз — ездил в Германию — и никогда больше не хотел туда.

В марте 2018 года Кадыров назвал европейские страны, которые вводят санкции в отношении России, жалкими прислужниками и дворняжками. По его мнению, этим государствам нельзя доверять, поскольку «их безграничная подлость не имеет ничего общего с верностью и преданностью».

В декабре 2017-го американские власти внесли Рамзана Кадырова в перечень россиян, находящихся под санкциями по «закону Магнитского». В черном списке Евросоюза фамилия главы Чечни фигурирует с 2014 года. Его обвинили в поддержке ополчения Донбасса и присоединения Крыма к России.

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