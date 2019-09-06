Кадыров заговорил о заслугах Кокорина и Мамаева перед народом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кадыров заявил, что суд над футболистами вызвал большой общественный резонанс. Он посчитал, что можно было не лишать спортсменов свободы и не ломать их жизнь. «Эти ребята с раннего детства учились играть в футбол, выступали за ведущие клубы и сборную России, имеют заслуги перед народом и страной. И в один миг лишились всего этого!» — отметил глава Чечни.

По мнению Кадырова, футболистам придется долго восстанавливаться, чтобы вновь выступать на высоком уровне. Он добавил, что нужно помочь им вернуться к нормальной жизни.

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Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО. Их должны выпустить через десять дней после постановления суда.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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