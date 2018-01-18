Кадыров намекнул на смерть пропавшего певца Бакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение певца Зелимхана Бакаева. Об этом он заявил в эфире новостей канала ЧГТРК «Грозный», видеозапись которого опубликована на YouTube.

Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению исполнителя.

«Его родные, которые не уследили, которым стыдно было признать, что он их, сейчас говорят, что Кадыров забрал Зелимхана. Какие доказательства? Вы слышали, как я по телевизору говорил, что его поймать надо? Или как сотрудники полиции посадили?» — сказал он.

Глава Чечни намекнул на то, что Бакаева могли убить его родственники за то, что он «вот этот вот». Вероятно, речь идет о нетрадиционной сексуальной ориентации артиста.

«Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой, и братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот… Неужели у них в селе никого нет, в роду мужчин нет, чтобы признать: "мы это сделали"? Они же прекрасно знают, кто их родственник», — заявил Кадыров.

Бакаев пропал в августе в Грозном, куда приехал на свадьбу своей младшей сестры.

В апреле «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, чуть позже в издании составили список из 22 человек. Власти республики опровергали эту информацию.

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