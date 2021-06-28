В Москве китайца отказались арестовывать за торговлю детьми

В Москве суд отказался арестовывать китайца Лю Цзюня по делу о торговле детьми. Об этом сообщает корреспондент телеканал «360» из зала суда.

Пресненский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия, требовавшего отправить гражданина Китая в СИЗО.

Лю Цзюня заподозрили в причастности к продаже иностранцам детей, рожденных в России от суррогатных матерей. Ему выдвинули обвинения по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. Китайца задержали 26 июня.

23 июня 2020 года в московской квартире обнаружили пятерых младенцев. Один из них был сыном Лю Цзюня. На месте нашли договоры о суррогатном материнстве на двух детей и их нотариально заверенные переводы на китайский язык.