В российском городе нашли девять рожденных на продажу младенцев

В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных для продажи. Об этом сообщает региональный Следственный комитет, сообщает РИА Новости.

По информации следствия, женщины, родившие детей, продавали их за деньги. Оперативникам удалось задержать четырех подозреваемых. Младенцы, которых готовили на продажу, сейчас находятся в Доме малютки.

В причастности к преступлению подозревают двух мужчин. Один из них был сотрудником правоохранительных органов. Также среди подозреваемых — 27-летняя гражданка Казахстана. Она предлагала подозреваемым своего ребенка.

Следователи выяснили, что женщина прошла медицинскую процедуру в Камбодже и родила в Красноярске в апреле 2020 года. После выдачи свидетельства о рождении, она получила за ребенка 13 тысяч долларов. Подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи.

Ранее МВД Украины раскрыло преступную сеть, которая занималась торговлей новорожденными детьми в Китае. Сеть организовала украинка, главврач частной репродуктивной клиники, вместе со своим сыном. В системе продажи детей были также задействованы трое граждан Китая и два украинца, их роли не уточняются. Покупателями младенцев становились одинокие китайцы.