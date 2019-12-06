Мать продала ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы

Жительница американского штата Кентукки арестована после попытки продать ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Мария Доминго-Перез (Maria Domingo-Perez) продала одного из своих пяти детей мужчине и женщине. Сделка состоялась возле здания начальной школы. Покупатели заплатили ей две тысячи долларов США (127,7 тысячи рублей).

О случившемся в школе ходили слухи. В результате полиция задержала женщину и покупателей — 37-летнюю Катарину Хосе Фелипе (Catarina Jose Felipe) и 45-летнего Хосе Мануэля Паскаля (Jose Manuel Pascal).

Доминго-Перез изначально давала полиции противоречивые показания. Позже она признала, что отдала своего отпрыска паре. В полиции не уточнили пол и возраст ребенка.

Во вторник, 3 декабря, задержанным предъявили обвинения в продаже и покупке ребенка для усыновления. Проданный ребенок и четверо других детей женщины находятся под присмотром сотрудника школы.

Ранее сообщалось, что полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида разыскивает автора объявления на сайте Craiglist, который собирался продать новорожденного ребенка за 500 долларов (32 тысячи рублей). «Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорилось в объявлении.

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