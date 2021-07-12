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На Кубе ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов

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Фото: Reuters

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности Кубы. Одновременно на острове проходят митинги в поддержку руководства страны, пишет El Periodico.

Противники действующей власти требуют «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, сообщает РИА Новости. Информации о пострадавших в результате столкновений нет.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов в стране призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения силы против протестующих.

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