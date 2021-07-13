В США призвали поддержать протестующих на Кубе

США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

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Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод. «Они знают, что жизнь следующего поколения их семей не станет лучше. (...) Они знают, что дела обстоят не лучшим образом. Преступное руководство страны и коммунистический диктат этого руководства испортили их жизни», — заявил он.

Бывший дипломат призвал новую администрацию США во главе с Джо Байденом поддержать протесты. «Это важная возможность для кубинского народа. Американский народ должен встать на их сторону. Мы можем сделать очень многое, чтобы помочь им обрести ту самую свободу, которую они требуют на улицах, подвергая себя огромному личному риску. Мы должны быть с кубинским народом», — заявил Помпео. Он подчеркнул, что протесты наряду с давлением на кубинское руководство могут привести к «благоприятному исходу» не только для самой Кубы, но и для безопасности США.

Ранее стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти также выйти на уличные демонстрации. Он заявил, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране.