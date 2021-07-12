Эксперты назвали причины массовых протестов на Кубе

Тысячи жителей Кубы устроили массовые протесты из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Таким мнением поделился с NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

По словам эксперта, Куба на протяжении долгого времени находится в состоянии экономического кризиса. «С точки зрения властей, это вызвано сохраняющимся, а кое в чем даже ужесточившимся американским эмбарго. С точки зрения протестующих, это вызвано ущербной экономической моделью. Правы обе стороны», — подчеркнул он.

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Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников назвал схожую причину общественных волнений на Кубе. Он рассказал телеканалу «360», что протесты спровоцировало снижение уровня жизни в стране. По мнению ученого, в такое положение Кубу поставили санкции, которые ввел бывший президент США Дональд Трамп. Экономическую ситуацию усложнила также пандемия коронавируса, так как поток туристов в страну резко снизился.

«Когда народ выходит на улицы, для этого существуют причины — причины общего порядка или местные. В данной ситуации лозунги носили общий характер», — отметил Калашников.

Ранее стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти также выйти на уличные демонстрации. Он заявил, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране.