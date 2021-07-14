Флорида захотела помочь протестующим кубинцам выйти в интернет

Губернатор Флориды Рон Десантис предложил местному бизнесу помочь протестующим кубинцам и предоставить им возможность выхода в интернет. Об этом он заявил на встрече с законодателями и представителями общественности, сообщает ТАСС.

По его словам, кубинские власти намеренно вывели из строя интернет в стране, чтобы не допустить разрастания протеста. Десантис считает, что у частных интернет-компаний может быть возможность «предоставить какой-то доступ к интернету через спутник».

Губернатор намерен проконсультироваться с представителями бизнеса, чтобы понять «какие имеются возможности», чтобы решить проблему.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.