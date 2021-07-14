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На Кубе рассказали о риске военной интервенции со стороны США

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Фото: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters
Глава МИД Кубы Бруно Родригес рассказал о риске военной интервенции со стороны США

Глава МИД Кубы Бруно Родригес рассказал о риске военной интервенции со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, призывы в социальных сетях к гуманитарному вмешательству на Кубе могут расцениваться как просьба о военной интервенции. При этом министр отметил, что обвиняет правительство США в прямой причастности к инцидентам, имевшим место 11 июля. Вашингтон несет ответственность за произошедшие события и их последствия, резюмировал Родригес.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти также выйти на уличные демонстрации. Он заявил, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране.

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