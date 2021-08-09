Политолог назвал сроки окончания войны в Афганистане

Не исключено, что война в Афганистане может закончиться уже в этом году. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, это обусловлено очень стремительным наступлением радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и слишком слабым отпором афганской армии, несмотря на подготовку и поддержку со стороны США.

«Так что вполне вероятно, что вслед за серией падений областных центров в Афганистане начнется "эффект домино" с захватом все новых населенных пунктов и соответствующие потери военных возможностей и мобилизационного потенциала властей», — рассказал политолог.

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. 9 августа «Талибан» заявил о захвате города Айбак — столицы провинции Саманган. Перед этим талибы за один день захватили три ключевых города в Афганистане — Кундуз, Сар-э-Пуль и Талукан. По некоторым данным, талибы убивают мирных жителей.

7 августа США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами. Сообщалось, что самолеты наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.