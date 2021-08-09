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«Талибан» захватил еще одну провинцию Афганистана

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Фото: Саид Закерия / РИА Новости

Боевики организации «Талибан» (запрещена в России) заявили о захвате города Айбак — столицы провинции Саманган, расположенной на севере Афганистана. Об этом cообщает государственный портал Китая China.org.

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил о контроле над городом. Боевики захватили полицейский участок, управление связи, а также офис национального разведывательного управления. Правительство Афганистана отрицает факт захвата Айбака. В официальном сообщении властей страны говорится об отражении атаки и уничтожении 20 боевиков.

За минувшие выходные террористическая группировка значительно расширила свой контроль над страной. Несмотря на ожесточенное сопротивление афганской армии, экстремистами были захвачены три провинциальных центра: Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Помимо захвата городских центров, боевики контролируют большую часть сельских районов страны.

Ситуация в Афганистана обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. Талибы немедленно начали наступление на позиции правительственных сил. В настоящий момент афганское правительство, несмотря на активную поддержку ВВС США, наносящих удары по позициям экстремистов, продолжает терять контроль над страной.

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