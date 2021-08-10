Радикальной части «Талибана» предрекли переход в ИГ

В случае достижения компромисса между властями Афганистана и лидерами радикальной организации «Талибан» (запрещена в России) внутри движения может произойти раскол. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Казанцев в статье, опубликованной на сайте организации.

Эксперт заявил, что существование «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) дополнительно склоняет талибов к радикализации. «Если руководство движения "Талибан" пойдет на мир с правительством, то процесс перехода наиболее радикальной его части, прежде всего, молодежи, в состав ИГИЛ может принять лавинообразный характер», — предрек он.

По словам Казанцева, взаимодействие между талибами и членами ИГ намного более вероятно, чем кажется на первый взгляд, так как у группировок много общих черт. Так, обе радикальные организации используют террористические методы против своих противников. Эксперт также отметил, что на данный момент боевики «Талибана» и ИГ вместе противостоят правительственным войскам Афганистана в попытках сохранить контроль над потоками наркотиков.

«В конечном итоге как ИГИЛ, так и талибы, снабжаются через одни и те же логистические коридоры, проложенные через территорию Пакистана, и в целом эти коридоры скорее находятся в руках талибов, чем ИГИЛ», — подчеркнул Казанцев. По его мнению, слухи о сговоре между представителями двух группировок подкреплены серьезными основаниями.

Ситуация в Афганистане обострилась в июле после вывода основного контингента войск США и стран НАТО. В стране активизировались силы «Талибана», они начали наступление на позиции правительственной армии. В настоящий момент афганское правительство продолжает терять контроль над страной.