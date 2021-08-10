Мир
 
Последние новости
Супруга убитого депутатом-миллиардером жителя Камчатки рассказала о случившемся
Опубликованы кадры российских военных учений на границе с Афганистаном
В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за протестов
В России объяснили опасения Германии и Франции из-за Украины
«Вектор» объяснил разную долю заболевших среди привитых объемами поставок
Москвичка пожаловалась на «закладчика» тараканов в жилом доме 
В США назвали тяжелые последствия санкций для Белоруссии
Познер прокомментировал поражение Авериной на Олимпиаде в Токио
Названа зарплата Месси в ПСЖ
Кабаева оценила судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Новости партнеров
Прослушать новость

Более 270 тысяч афганцев лишились домов с начала года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hamed Sarfarazi / AP

Из-за продолжительного кризиса в Афганистане более 270 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с начала года. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на данные ООН.

По информации агентства ООН по делам беженцев, страна на пороге серьезного гуманитарного кризиса. Он затронул огромное количество детей. Только за последние два месяца из-за роста уровня насилия в стране более 80 тысяч из них лишились дома. Почти половина от всех жертв среди гражданского населения — женщины и дети.

Кризис несет разрушительные последствия не только для афганских мирных жителей, но и для Европы. Многие граждане Афганистана, вынужденные бежать от войны, ищут убежище в европейских странах.

Канцлер Германии Ангела Меркель в июле заявляла, что у государства нет ресурсов на решение всех проблем и ФРГ не сможет принять всех беженцев. О миграционном всплеске сообщают и турецкие власти. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тысяч выходцев из Афганистана.

Ранее бывший афганский переводчик Исмаил Кхан предупредил граждан страны о смертельной опасности. По его словам, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не станут проявлять милосердие по отношению к жителям, которые сотрудничали с американскими военными. Переводчик подчеркнул, что у талибов нет планов мирно урегулировать текущий конфликт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителей Афганистана предупредили о смертельной опасности
Беженцам предложили самостоятельно выбираться из Афганистана
Турция отказалась принимать беженцев из Афганистана