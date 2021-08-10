Более 270 тысяч афганцев лишились домов с начала года

Из-за продолжительного кризиса в Афганистане более 270 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с начала года. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на данные ООН.

По информации агентства ООН по делам беженцев, страна на пороге серьезного гуманитарного кризиса. Он затронул огромное количество детей. Только за последние два месяца из-за роста уровня насилия в стране более 80 тысяч из них лишились дома. Почти половина от всех жертв среди гражданского населения — женщины и дети.

Кризис несет разрушительные последствия не только для афганских мирных жителей, но и для Европы. Многие граждане Афганистана, вынужденные бежать от войны, ищут убежище в европейских странах.

Канцлер Германии Ангела Меркель в июле заявляла, что у государства нет ресурсов на решение всех проблем и ФРГ не сможет принять всех беженцев. О миграционном всплеске сообщают и турецкие власти. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тысяч выходцев из Афганистана.

Ранее бывший афганский переводчик Исмаил Кхан предупредил граждан страны о смертельной опасности. По его словам, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не станут проявлять милосердие по отношению к жителям, которые сотрудничали с американскими военными. Переводчик подчеркнул, что у талибов нет планов мирно урегулировать текущий конфликт.