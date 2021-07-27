Турция отказалась принимать беженцев из Афганистана

Турция отказывается принимать беженцев из Афганистана, где продолжается конфликт между правительственными войсками и боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич, его цитирует РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию лучшим убежищем для беженцев.

«Позиция "мигранты не приходят сюда, а уходят в другое место" — это эгоистичный и никому не выгодный подход», — заявил Бильгич. Он добавил, что Австрия также может принять беженцев, а не пытаться перенаправить их в другие страны. В этой связи турецкий дипломат напомнил о Конвенции ООН 1951 года, которая накладывает такие обязательства на австрийскую сторону.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории: по некоторым данным, они уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.