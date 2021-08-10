Наступление талибов на севере Афганистана отразили

Афганская армия отразила наступление боевиков радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) на город Мазари-Шариф, столицу провинции Балх на севере страны. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей военных. Ранее в тот же день журналист Фавад Аман опубликовал в Twitter ролик с кадрами авиаудара сил Афганистана по талибам.

В Афганской армии сообщили, что при обороне города были ликвидированы более 80 талибов. По данным Амана, бомбардировка объектов боевиков в Дехдади в скольких километрах от Мазари-Шарифа привела к гибели и ранениям нескольких десятков членов «Талибана».

Ранее 10 августа стало известно, что талибы заняли еще одну, уже шестую по счету, столицу афганской провинции — город Айбак.

9 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахед объявил, что ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля официальных властей. «Наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — подчеркнул он.

Несмотря на наступление «Талибана», 8 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к осени 2021 года. По его словам, афганское правительство должно справиться с боевиками своими силами. Он добавил, что Вашингтон будет поддерживать Кабул необходимыми ресурсами.