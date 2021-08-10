США попытаются убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы попытаться убедить членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России) прекратить наступление в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Халилзад должен будет помочь сформировать ряд совместных международных ответных мер в связи с резко ухудшающейся ситуацией в Афганистане. Согласно заявлению ведомства, во время заседаний, которые пройдут в столице Катара в течение трех дней, представители стран региона и других государств, а также интернациональных организаций будут настаивать на снижении уровня насилия, прекращении огня и принятии обязательства не признавать правительство, пришедшее к власти с помощью силы.

По словам источника РИА Новости в афганском министерстве по вопросам мира, переговоры с участием талибов начнутся уже во вторник, 10 августа.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что ситуация в Афганистане полностью вышла из под контроля властей страны. Он указал на потерю позиций афганскими правительственными войсками. «Наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — подчеркнул Муджахед.

Ситуация в Афганистана обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. Талибы немедленно начали наступление на позиции правительственных сил. В настоящий момент афганское правительство, несмотря на активную поддержку ВВС США, наносящих удары по позициям экстремистов, продолжает терять контроль над страной.