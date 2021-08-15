Госсекретарь США ответил на обвинения в выводе американских войск из Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) начали бы наступление в Афганистане, даже если бы Вашингтон не принял решение о выводе американских войск из страны. Так на обвинения в уходе американцев из Афганистана ответил госсекретарь США Этони Блинкен в ходе интервью CNN, передает ТАСС.

По словам Блинкена, армия США находилась в Афганистане в первую очередь для того, чтобы устранить террористическую угрозу в регионе — эта цель была достигнута. Кроме того, подчеркнул госсекретарь, Вашингтон за время своего присутствия вложил миллиарды долларов в укрепление вооруженных сил страны и оснастил их «самым передовым вооружением».

Политик также отметил, что США было бы невыгодно и дальше оставлять своих военных в Афганистане, поскольку это было бы на руку стратегическим соперникам Вашингтона. «Я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане еще на год, на пять лет, на десять лет», — пояснил он.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. После этого «Талибан» начал стремительное наступление на позиции афганской армии. 15 августа движение заявило, что установило контроль над всей территорией страны.