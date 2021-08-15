В Совфеде заявили о риске «банальной резни» в Афганистане

Сенатор Джабаров заявил о риске «банальной резни» в Афганистане и ответственности США

В Афганистане существует риск «банальной резни» в связи со «сведением счетов и зачисткой территории». Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его цитирует RT.

Сенатор подчеркнул, что захват власти в Афганистане талибами (движение признано террористическим и запрещено в России) является следствием действий американской стороны, «заварившей всю эту кашу 20 лет назад».

«Ввели войска, якобы обучили армию, которая сейчас без боя сдает позицию за позицией. По сути, сейчас бросают своих сторонников. Они сейчас пытаются все мировое сообщество привлечь к этому делу. Пусть тогда выступают инициаторами созыва Совета Безопасности, раз они начали это дело, пусть мировое сообщество решает в Совбезе, как остановить то, что происходит в Афганистане», — отметил Джабаров.

Ранее сенатор заявил, что Россия не будет вмешиваться в суверенные дела Афганистана. По его мнению, ситуацию нужно экстренно обсудить в ООН, так как очевидно, что судьба Кабула предрешена, а армия Афганистана «полностью деморализована».

«Талибан» днем 15 августа объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. Боевиков удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула и крупнейшую авиабазу Баграм. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана».