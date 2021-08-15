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Жители Кабула массово покинули город после сообщений о захвате власти талибами

Жители Кабула покидают город на фоне сообщений о захвате власти движением «Талибан»
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Жители Кабула массово покинули город на фоне сообщений о захвате власти в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как тысячи человек пытаются покинуть город на своих машинах. Ранее в соцсетях также появились кадры, на которых жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки.

По последним данным, президент Афганистана Ашраф Гани должен скоро сложить с себя полномочия, власть передадут талибам. Они уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.

О том, что боевики террористического движения «Талибан» уже вошли в столицу Афганистана, сообщалось ранее утром. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

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