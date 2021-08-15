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Президент Афганистана покинет пост в ближайшие часы

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы
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Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.

О том, что боевики террористического движения «Талибан» уже вошли в столицу Афганистана, сообщалось ранее утром. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

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