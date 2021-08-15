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Лидер Афганистана провел срочные переговоры с представителями США и НАТО

Президент Афганистана Ашраф Гани проводит чрезвычайные переговоры с представителем США
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Президент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани
Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Reuters, в срочных переговорах с лидером страны участвуют и высшие должностные лица НАТО. Подробности происходящего не приводятся.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

По последним данным, талибы начали наступление на столицу Афганистана Кабул. К настоящему времени им удалось взять под контроль Кабульский университет на западе столицы. Над одним из районов Кабула уже подняты флаги «Талибана».

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