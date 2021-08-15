В МИД назвали ситуацию в Афганистане «историческим экспериментом Вашингтона»

Две противоборствующие силы, которые ведут боевые действия в Афганистане, связаны с США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — оценила сложившееся положение в стране Захарова. Она также назвала всю ситуацию «очередным историческим экспериментом Вашингтона», за которым мир следит «с ужасом».

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

15 августа боевики движения начали наступление на столицу Афганистана Кабул. Наступление ведется по всем направлениям. При этом известно, что командование группировки приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть столицу.