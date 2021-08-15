Талибы пообещали не убивать мирных жителей Кабула и позволить им уйти

Представители «Талибан» в комментарии Reuters: мы не хотим насилия в Кабуле

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) пообещали не убивать мирных жителей столицы Афганистана Кабула. Об этом заявил представитель движения в Катаре в комментарии Reuters.

«Мы не хотим насилия в Кабуле, не хотим, чтобы хоть один человек был ранен и, тем более, убит», — отмечается в заявлении.

Боевики призвали правительственные войска открыть проход для всех, кто хочет покинуть Кабул, и позволить им уйти.

О том, что боевики террористического движения уже начали наступление на столицу Афганистана, сообщалось ранее 15 августа. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

