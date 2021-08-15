Источники: в Кабуле полностью отключилось электричество, на окраинах слышны перестрелки

В ночь с 14 на 15 августа в Кабуле полностью отключилось электричество. По данным местных источников, на окраинах города слышны перестрелки. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Военкор Котенок».

По некоторым данным, той же ночью боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили ряд блокпостов на дорогах, ведущих в город.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.