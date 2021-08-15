США начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле

США сообщили о начале эвакуации дипломатов из американского посольства в Кабуле

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из американского посольства в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, о начале эвакуации сообщили в воскресенье, 15 августа, два неназванных американских чиновника. «Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать», — сказал один из чиновников, добавив, что посольство продолжает работать.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипломатическую миссию в Афганистане. Он также принял решение направить пять тысяч солдат в страну, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипработников.

14 августа стало известно, что боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.