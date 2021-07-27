Талибы обесточили Кабул

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) взорвали опорную вышку линии электропередачи и таким образом обесточили столицу страны Кабул. Об этом сообщила во вторник, 27 июля, афганская национальная энергетическая компания «Брешна», передает «Интерфакс».

«Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — приводит агентство заявление компании.

Отмечается, что потребность в электроэнергии Афганистан закрывает за счет соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Линии электропередачи регулярно становятся целями атаки боевиков — это не первый раз, когда Кабул пережил отключение электричества.

26 июля сообщалось, что Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) арестовали сразу несколько командиров талибов. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. Талибы заявляли, что контролируют 90 процентов страны.