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В Афганистане арестовали сразу несколько командиров «Талибана»

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) арестовали сразу несколько командиров движения «Талибан» (запрещено в России). Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД страны.

Задержания прошли во время антитеррористических операций в районе провинций Кабул и Гор. По словам министерства, АНСОБ поймали командира талибов Мохаммада Джана, который отвечал за контроль шоссе, соединяющего населенные пункты, саботаж и организацию нападений. Еще несколько талибов ликвидированы.

Также МВД сообщает об освобождении расположенных вдоль трассы деревень и зачистке дороги от пяти противотанковых мин, которые установили члены радикального движения.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед предупредил, что движение уже контролирует 90 процентов афганских границ.

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