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США пообещали продолжить наносить удары с воздуха по Афганистану

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Фото: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи пообещал, что американские силы продолжат наносить удары с воздуха по Афганистану для противодействия террористическому движению «Талибан» (запрещено в России). Его слова передает агентство AFP.

Как отметил Маккензи, за последние несколько дней Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил. «И мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки», — пояснил он.

Ранее США и Евросоюз заявили, что обеспокоены ростом насилия в Афганистане, и призвали «Талибан» прекратить наступление.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории: по некоторым данным, они уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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