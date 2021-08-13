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Захарова объяснила отказ в продлении визы британской журналистке

Мария Захарова объяснила, почему МИД отказался продлевать визу британской журналистке
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

МИД России отказался продлевать визу британской журналистке Саре Рейнсфорд в ответ на политику Лондона в отношении российских корреспондентов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила причину отказа иностранным журналистам.

По словам дипломата, Великобритания проигнорировала предупреждение министерства и продолжила «визовые издевательства над российским собкором в Британии». Она подчеркнула, что МИД регулярно «предлагал британцам прекратить гонения на российских журналистов».

Захарова посоветовала корреспонденту BBC дать комментарий своим коллегам самостоятельно. По ее словам, российский МИД подробно изложил свою позицию при личном визите журналистов.

Ранее стало известно, что Россия отказала журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в продлении визы. В августе во время «Большого разговора» она задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях в стране. Как сообщалось, Москва отказала журналистке из-за плохих отношений с Западом и «самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции». Рейнсфорд должна покинуть страну до 31 августа.

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