Спросившую Лукашенко о репрессиях британскую журналистку вышлют из России

Россия отказала журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в продлении визы — она должна покинуть страну до конца августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Отказ в продлении визы объясняется ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Также агентство указывает, что это произошло на фоне плохих отношений между Москвой и Западом и «самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции». Сама Рейнсфорд пока не прокомментировала случившееся.

Ранее в августе во время «Большого разговора», как пишет «Новая газета», Рейнсфорд задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос, не считает ли он, что после жесточайших репрессий в стране он потерял легитимность как глава государства. Лукашенко в свою очередь призвал журналистку к ответу за девушку, которую застрелили в Конгрессе США. «Я не американка, я из Великобритании», — напомнила она. После этого президент заявил, что никаких пыток в Белоруссии не было и это все придумка.

В августе 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты из-за несогласия граждан с результатами президентских выборов.

