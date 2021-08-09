Лукашенко установил рекорд по длительности пресс-конференции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил «Большой разговор» с журналистами. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.

В этом году глава республики установил рекорд по длительности своей пресс-конференции. Она шла без перерывов и продлилась 8 часов 15 минут. За это время Лукашенко успел ответить на вопросы, касающиеся как внешней, так и внутренней политики Белоруссии, в том числе президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов.

Участниками мероприятия стали около 300 человек. Его трансляцию вели порядка 20 медиаресурсов из Белоруссии, России и Украины, в том числе на английском языке.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по длительности пресс-конференции. На вопросы журналистов украинский лидер отвечал в течение 14 часов.

