Зеленский выдержал 14-часовой пресс-марафон на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон. Видео его общения с журналистами транслировал Офис президента в Facebook.

Глава государства назначил свою первую масштабную пресс-конференцию на 10 часов утра, закончилось мероприятие около полуночи. Таким образом, Зеленский отвечал на вопросы журналистов в течение 14 часов. При этом круг вопросов был самым широким — от ситуации в Донбассе до выбора продуктов питания.

Пресс-конференция проходила в фудкорте Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»). Зеленский отвечал на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы было примерно по полчаса на то, чтобы пообщаться с президентом.

Мероприятие был отмечено Национальным реестром рекордов Украины. Представитель книги рекордов после восьми часов общения вручил Зеленскому сертификат, в котором достижение было описано как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

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