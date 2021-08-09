Лукашенко рассказал о неприятной неожиданности во время массовых протестов

Огромное количество вышедших на протесты граждан Белоруссии стало неприятной неожиданностью для президента республики Александра Лукашенко. Об этом он заявил во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

По его словам, после подсчета сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что на пике в акциях приняли участие около 47 тысяч человек, что очень расстроило белорусского лидера. Он отметил, что организаторами этих протестов были обескураженные поражением в президентских выборах националисты, «ядро которых составляют фашисты».

«Они хотят суверенитета и независимости, правда, независимости от всех. В первую очередь, от России», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что большая часть участников вышли на улицу из любопытства. «Стоят зеваки, пончики и мороженое жуют», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Оппозиция сочла их итоги сфальсифицированными, власти ответили применением силы. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки.

Большинство лидеров протеста вскоре бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке государственного переворота. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили персональными и экономическими санкциями.