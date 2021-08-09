Лукашенко рассказал о пользе санкций и вспомнил развал СССР из-за порошка

Введенные западными странами экономические санкции в отношении Белоруссии могут обусловить еще более суверенную экономическую деятельность государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, у Белоруссии накопилось достаточно опыта, чтобы самостоятельно обеспечивать производство необходимого продовольствия для всего народа. Политик отметил, что ограничения несут в себе массу возможностей, что видно на примере России.

«Санкции это не только плохо, тяжело и сложно. Это возможности. Как Россия правильно поступила. Не хотите — получайте эмбарго. И взвыли», — сказал Лукашенко. Он добавил, что надо просто один раз и навсегда избавиться от тех, кто мешает нормальной экономической деятельности как в Белоруссии, так и в России, и идти своей дорогой.

Он также напомнил, что даже во времена вхождения в СССР белорусские предприятия работали в угоду других союзных республик и зарубежных стран. «Бедные женщины стояли в очереди за пачкой стирального порошка. Мы свой народ не могли обеспечить, кормили весь мир», — сказал Лукашенко, заговорив о развале Советского Союза.

13 июля Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал, что страна выдерживает санкции благодаря связям с Россией. Путин пообещал, что Россия окажет соседу необходимую поддержку в сфере экономики и политики.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, Брюссель ограничивает доступ Минска на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К ограничениям также подключились Великобритания, США и Канада.