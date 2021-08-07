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В США допустили новые санкции в отношении Белоруссии

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Джо Байден
Джо Байден
Фото Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена может объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник 9 августа. По мнению американских властей, президент республики Александр Лукашенко занимается репрессиями, сообщает CNN.

Уточняется, что объявление о новых ограничительных мерах приурочено к годовщине прошедших в Белоруссии президентских выборов. Какими именно будут санкции, не уточняется. В то же время не исключается, что по совету лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской могут быть затронуты нефтяной и калийный секторы экономики республики.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела переговоры с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем страны Энтони Блинкеном, советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер. В ходе визита Тихановская призвала США ввести против республики «самые сильные» санкции.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Белоруссии назвало визит лидера оппозиции в США не более чем туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков.

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