Тихановская призвала США ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести против республики «самые сильные» санкции. Об этом сообщает CNN.

«Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС», — сказала она.

На вопрос, получила ли она какие-либо обещания на встрече с президентом США Джо Байденом, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива американского лидера и его команды. «Мы не ищем обещаний. Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», — сказала Тихановская.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она также провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер. При этом политик подчеркнула, что американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Минска.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Белоруссии назвало визит лидера оппозиции в США не более чем туристической поездкой. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и вовсе пригрозил западным странам ухудшением отношений за контакты с беглыми политиками.